Левски готви мощни трансфери

През лятото убедителният лидер в Първа лига – Левски, може да продаде две от големите си звезди, към които има сериозен интерес от чужбина. Това обяви мениджърът Лъчезар Танев, но без да назовава конкретни имена.

Най-вероятно той визира някого измежду Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун и Мустафа Сангаре, които са най-конвертируемите играчи на 26-кратния шампион на България.

"Много пъти сме го казвали – между първоначален интерес и трансфер е дълъг пътят – има наблюдавани хора, не искам да цитирам това, което знам. Има сериозен интерес към двама играчи от Левски, двама играчи от Славия. Винаги се е гледало и наблюдавало преди трансфер. Много зависи от динамиката на мача, който ще дойдат да следят скаутите. Всички тези модерни системи сега са много добри, но те са за добиване за първоначална представа за футболиста. Важно е състоянието на играча в конкретния мач, много зависи от това дали ще се стигне до сделка", заяви Лъчезар Танев пред Дарик радио.

От Левски едва ли ще се разделят лесно с някоя от звездите си, заради задаващото се евроучастие. При титла, "сините" ще играят и в Шампионска лига, което допълнително ще намали шансовете за изходящ трансфер, докато отборът не отпадне от Европа. А добро представяне ще вдигне още цената на футболистите.

