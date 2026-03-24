Реал Мадрид пред шеметен трансфер

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес все още смята Реал Мадрид за най-добрия си вариант за продължаване на кариерата си, съобщава журналистът Бен Джейкъбс в X.

Мадридският клуб има нужда от подсилване на халфовата си линия и световният шампион с Аржентина изглежда идеален вариант за целта, което допълнително увеличава шансовете за сделка.

Фернандес е противник на идеите на мениджъра на Челси Лиъм Росиниър, което може да повлияе на бъдещето му в клуба.

От миналото лято ръководството на Челси преговаря за удължаване на договора с полузащитника, смятайки го за ключова част от дългосрочен проект. Страните обаче досега не могат да постигнат споразумение.

Настоящият договор на Фернандес е до лятото на 2032 г. Според Transfermarkt пазарната стойност на аржентинския полузащитник е около 90 милиона евро, пише gol.bg.

Името му е свързвано и с ПСЖ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com