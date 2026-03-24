Торби с пари за сина на Стефан Данаилов

Докато младите медици у нас протестират за достоен старт, синът на Стефан Данаилов – Владимир, който е лекар, подписа с щатска болница за 300 000 долара годишна заплата.

Синът на Ламбо работи като общопрактикуващ медик в град Хънтингтън, Западна Вирджиния, а скоро след като се дипломира миналата година, вече е и с тройно по-висока заплата там. Това сподели майка му, легендарната актриса Ирен Кривошиева.

С усмивка тя разказа, че изглежда синът на Стефан Данаилов се е метнал на нея по отношение на финансите, защото успявал да си изхарчи космическата за българските стандартите заплата.

Със съпругата му, американката Виктория, са си взели голяма къща за 350 000 долара, въпреки че той още изплаща студентски заем. По думите на Ирен родителите на жена му са доста заможни – „имат имоти, яхти по Флорида“, но двамата решили сами да се справят с живота.

Високият стандарт все пак не се поддържал лесно, като в момента д-р Данаилов работил на пълни обороти. „Там системата е такава – една седмица работят, една почиват. А той беше изкарал цял месец, без да си взима почивката.

Освен това, когато си на смяна, дори да си отидеш вкъщи, трябва да си на разположение на телефон. Затова много рядко и говоря с него – откъде да знам къде се намира. Най-често му пиша съобщения“, довери Ирен Кривошиева, цитирана от в. „Телеграф“.

Ирен разказа още, че д-р Владимир Данаилов отговаря за 26 пациенти. На доста успявал да помогне, но понякога се случвало някой възрастен или тежко болен да се спомине. За да превъзмогне това, той вече развил някаква защита, типична за докторите, и едно по-черно чувство за хумор. За момента Влади Данаилов отказвал предложенията за специализация, въпреки че както и сам е разказвал, има афинитет към нефрологията.

