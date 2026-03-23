Още разкрития за Петрохан. Схема за 500 млн. евро

Каквото и да се говори и пише за сектата в Петрохан, винаги излизат едни пари. Дали са получавали дарения или са рекетирали майките и бащите на децата около тях, винаги изникват пари. Нищо идеалистично няма в действията на групата от Петрохан. Това пише "Труд" в свой материал по темата, от който става ясно, че схемата около аферата "Петрохан" е за 500 милиона евро.

Луксозният им живот – яхтите, къщите в Мексико, Испания и на други места, пътуванията в Тибет и Индия, гмурканията на екзотични дестинации – е трябвало да се финансира отнякъде. И те са го измислили – да се правят на природозащитници, като регистрират зелени НПО.

Това е много примамливо, защото парите, които Европейският съюз и държавата отпускат за екология и биоразнообразие, са стотици милиони евро

Хронология на схемата

На 8 февруари 2022 г., малко над месец след като Борислав Сандов е станал министър на околната среда и водите и вицепремиер по климата в кабинета на Кирил Петков, а Тома Белев – заместник-министър, Сандов подписва споразумение с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Въпросното споразумение е изготвено и подписано тайно от администрацията на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), като няма проведени задължителните правен и финансов анализ

от дирекциите във ведомството.

Фактите, предхождащи споразумението

На 12 януари 2022 г. Ивайло Иванов – Ивей регистрира НПО със заблуждаващото наименование „Европейски институт по биоразнообразие“, което е зелена неправителствена организация.

Това име и предметът на дейност не са случайни. Всяка година Брюксел заделя 56 милиарда евро за зелени политики в областта на биоразнообразието и околната среда. Една част – около 3 милиарда евро – постъпват и в България.

Ивайло Иванов-Ивей регистрира НПО със заблуждаващото наименование „Европейски институт по биоразнообразие“ на 12 януари 2022 г.

С парите за екологията от Плана за възстановяване и устойчивост сумата става още по-впечатляваща. Средствата се разпределят чрез обществени поръчки, а някои и чрез директно възлагане от персоните, които управляват в момента – в случая Сандов и Белев.

Впоследствие на тази НПО името е сменено на „Българска рейнджърска асоциация“.

На следващия ден – 13 януари 2022 г. в 08.45 ч. – е регистрирана нова неправителствена организация. Тя се казва „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

И това е със силно заблуждаващо наименование, което създава впечатление, че става дума за държавна институция. Тази НПО, както и първата, е вписана в частна полза, а не в обществена, защото учредителите са трима, а не седем, каквото е изискването за организации, които работят в публичен интерес.

Членове на Управителния съвет са: Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и убитото момче Николай Златков. НАКЗТ, каквото е съкращението, към 8 февруари 2022 г., когато Борислав Сандов подписва споразумението, няма никаква дейност

На същия ден – 13 януари 2022 г., когато е вписана Националната агенция за контрол на защитените територии – но в 09.11 часа, само 26 минути по-късно, Агенцията по вписванията регистрира още една – трета неправителствена организация, собственост на Ивайло Иванов – Ивей.

Тя е с наименование, което също заблуждава – „Европейски институт за карстови хидрогеоложки изследвания – Е.А. Мартел“. И трите сдружения все още са действащи.

Бързината, с която Агенцията по вписванията регистрира трите НПО – само в рамките на часове на 12 и 13 януари 2022 г., всички със заблуждаващи наименования, както и последвалото споразумение с МОСВ, доказва, че е имало детайлно разработена схема с политическа и институционална подкрепа.

Схемата е за 500 милиона евро

Че дейността на Националната агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев има сериозна политическа подкрепа, става ясно от следния факт. През 2022 г. в парламентарната група на ПП–ДБ, по искане на депутати, са обсъждани промени в Закона за защитените територии.

Те е трябвало да дадат възможност частни неправителствени организации (НПО) да управляват и охраняват зоните по „Натура 2000“. Като площ зоните са 360 на брой, или 35% от територията на страната – около 40 000 квадратни километра.

Това е в следствие и като продължение на рамковото споразумение, подписано от Борислав Сандов с Националната агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев. Не само че Сандов не е искал да анулира споразумението, а напротив – да го разшири и да го облече в законова форма.

Зоните по „Натура“ трябва да имат планове за управление

Минимум 1 милион евро струва разработването на план за една зона. Това означава, че само за плановете ще отидат 360 милиона евро. Отделно трябват пари и за охраната и поръчки за биоразнообразие. Тоест замислената схема на Зелените – Сандов и Белев, съвместно с Националната агенция за контрол на защитените територии – може да достигне до около един милиард евро.

Предмет на промените е трябвало да бъде чл. 46 от Закона за защитените територии, който разпорежда, че управлението и контролът на защитените територии се извършват от Министерството на околната среда и водите и неговите поделения, тоест от държавата. Точно този текст от закона е нарушен от Борислав Сандов, като е подписал споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев, която да охранява всички 360 зони по „Натура“.

Вотът на недоверие слага край на схемата

На 22 юни 2022 г. вот на недоверие слага край на управлението на кабинета на Кирил Петков. На 1 август е назначено служебно правителство. Междувременно, на 11 април 2022 г., сайтът Еконовини излиза с материал, който разкрива, че Борислав Сандов е подписал споразумение с наскоро регистрираната и без дейност НПО – „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Публикувано е и споразумението с подписа на Сандов и печата на Министерството.

МОСВ е дало на съмнителни частни гардове да пазят защитените зони. Назрява скандал и разделение в организациите, свързани със зелените

Първо от Сдружение „Балканка“, а после и от други НПО. През септември 2022 г. служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова сезира прокуратурата за незаконните действия на Сандов и прави постъпки за анулиране на споразумението.

Следващите министри също правят опити за канселиране. То става факт на 26 юни, когато едностранно е прекратено от предишния министър Манол Генов. През 2023 и 2024 година са подадени много сигнали за незаконни действия от страна на Националната агенция за контрол на защитените територии, които са проверявани от полицията и прокуратурата.

Вече ги няма на власт и политическите покровители. Даренията и изнудването на родителите спират, а групата вече няма средства да поддържа стандарта и лукса, на които е свикнала.

Парите свършват. Схемата вече няма бъдеще и настъпва краят. Той е известен на всички.

