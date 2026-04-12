Ралица Асенова разтърси със стихотворение за Петрохан

Ралица Асенова пусна емоционална публикация на Великден. Майката на намерения застрелян на Околчица Ники Златков цитира стихотворение, посветено на случилото се на Петрохан и Околчица и отново повтори твърденията си, че в трагедията става дума за шесторно поръчково убийство. Тя е категорична, че няма да спре да търси истината и ще я търси, включително в съда в Страсбург.

Ето какво написа Асенова във Фейсбук:

Хей, убийци, здравейте!

Ние плачем, а вие?

Хайде днес ни кажете

как се става убиец?

Как заспивате вечер-

вчера, днес и изобщо?

Колко майки разсече

вашта черна жестокост?

Колко бяхте? Как сърцето Ви даде?

Как без жал се убива дете?

И за колко пари се продаде

съвестта ви на мръсни ръце?

Как живот на младеж се отнема?

Как посягаш на светли души?

Как кажете ръката приема

хонорар за разбити съдби?

Хайде днес се разкайте

и кажете на нас-

кой почерни гората,

кой реши този грях?

...

А пък ние отдавна не спим

и за истина само се молим.

Сякаш този смях, тъй любим,

бариерата пак ще отвори.

Сякаш записът някой ще спре

и мъглата над тях ще разтвори,

И отново шест светли мъже

ще излязат щастливи на двора!

Лорита Любенова

Благодаря за този изключителен стих.

Много пъти в ефирите, които ми бяха давани през тези два месеца съм го казвала. Сега ще го напиша и тук:

Убийството на сина ми и на останалите ми близки е ужасяващо престъпление. Последвалото поругаване на паметта им и грубото погазване на презумпцията за невинност е престъпление срещу човешките права – както на убитите, така и на нас, техните близки.

Всеки човек се счита за невинен, докато вината му не бъде доказана по законен ред.

Това означава няколко важни неща:

• Тежестта на доказване е върху обвинението (прокуратурата), не върху човека

• Обвиняемият не е длъжен да доказва, че е невинен

• Съмненията се тълкуват в полза на обвиняемия

• Никой не трябва да бъде третиран като виновен преди съдебно решение

В България този принцип е гарантиран от Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека.

Ако се намирахме в друго историческо време – например в Средновековието – може би това, което се случва вече 2 месеца щеше да е обяснимо. Но ние живеем в друг век и се предполага, че сме развита европейска държава. Нещо повече – част сме от Европейския съюз.

Още на втория или третия ден официални лица в тази държава излязоха публично и обявиха кое било „богоугодно". Тези твърдения на висши представители на властта очевидно се считат за богоугодни, а смъртта на шест чудесни души – един изключителен младеж, едно прекрасно 15-годишно дете и две кучета, изгорени живи – се представя като естествено последствие, защото „са си го заслужили", тъй като са различни и не са „богоугодни".

Браво. Поздравления. Можем да се „поздравим" като общество, че с това зверско убийство и последвалата абсурдна публична реакция България ще влезе в световната история като държава, която грубо погазва човешките права на гражданите си.

И за това, уверявам ви, ще се погрижа да се случи – в Страсбург и отвъд.

И да не пропусна... Христос Воскресе!

Нека християнските ценности наистина бъдат въплътени в действия, а не само да се наричаме християни на думи. Както стана видно – не е достатъчно да се наричаме хора. Нужно е да бъдем такива.

