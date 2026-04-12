Мълния! Джей Ди Ванс съобщи голямата новина за преговорите с Иран

Съединените щати и Иран не постигнаха мирно споразумение след продължилите около 21 часа преговори в Пакистан, съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Американската делегация напуска разговорите заради сериозни разногласия, след като Техеран е отказал ключови условия на Вашингтон, включително отказ от производство на ядрени оръжия.

Срещите бяха определяни като исторически и ключови за бъдещето на крехкото примирие. Провалът им поставя под въпрос стабилността в региона и съдбата на един от най-важните енергийни маршрути в света.

Край без сделка след напрегнати часове

По думите на Джей Ди Ванс разговорите са приключили без резултат, въпреки продължителните усилия от двете страни. „Лошата новина е, че не постигнахме споразумение, и мисля, че това е лоша новина за Иран много повече, отколкото за Съединените американски щати“, заяви той.

Ванс подчерта, че американската позиция е била ясна и непроменена, а делегацията се връща във Вашингтон без договореност. По време на преговорите той е провел шест разговора с президента Доналд Тръмп, което показва значимостта на срещите на най-високо равнище.

Иранската страна обаче представя различна картина. Полуофициалната агенция Тасним съобщи, че именно „прекомерните изисквания“ на САЩ са блокирали възможността за постигане на споразумение. Според информацията преговорите са приключили без обща рамка, въпреки дългите часове на разговори.

Исторически срещи със огромен залог

Срещите в Исламабад бяха първите преки между САЩ и Иран от повече от десетилетие и най-високото равнище на контакти от Ислямската революция през 1979 г. насам. Тяхното значение далеч надхвърляше рамките на двустранните отношения и беше пряко свързано със стабилността в Близкия изток.

Изходът от преговорите се разглежда като ключов за бъдещето на двуседмичното примирие, както и за евентуалното отваряне на Ормузкия проток. През този маршрут преминават около 20 процента от световните енергийни доставки, а блокирането му от Иран след началото на конфликта доведе до сериозни сътресения на пазарите и рязко повишение на цените на петрола. Войната вече причини хиляди жертви и икономически шокове.

Преговори, които не приключват окончателно

Въпреки провала Иран сигнализира, че диалогът не е напълно прекратен. В публикация в социалната мрежа Трут соушъл бе съобщено, че разговорите формално са приключили, но технически експерти от двете страни ще продължат обмена на документи. „Преговорите ще продължат въпреки някои оставащи различия“, се посочва в съобщението, без да се уточнява кога ще бъдат подновени.

По информация на източник от пакистанските посредници Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са провели двучасова среща с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф и външния министър Абас Аракчи. Тази среща се разглежда като един от ключовите моменти в опита за пробив.

Символика и напрежение в делегациите

Иранската делегация пристигна в Исламабад в черно облекло в знак на траур за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей и загиналите във войната. Участниците са носили обувки и чанти на ученици, загинали при американски въздушен удар по училище в близост до военен обект, което допълнително засили напрежението около преговорите.

Пентагонът съобщи, че случаят се разследва, а според информация на Ройтерс военни следователи смятат, че САЩ вероятно носят отговорност за удара. Този въпрос се превърна в допълнителен източник на напрежение между страните.

Пакистански източник описва атмосферата по време на разговорите като променлива, с периоди на ескалация и спад на напрежението, което ясно показва колко крехък е бил диалогът.

Столица под блокада и нова роля за Пакистан

Заради преговорите Исламабад, град с над 2 милиона жители, беше поставен под извънредни мерки за сигурност. Хиляди представители на армията и паравоенни части бяха разположени по улиците, а ключови зони бяха блокирани.

Посредническата роля на Пакистан се разглежда като значителна промяна в международната му позиция, след като само преди година страната беше дипломатически изолирана. Домакинството на подобни разговори я връща в центъра на глобалната дипломация.

Ормузкият проток - епицентърът на спора

Паралелно с преговорите американските военни съобщиха, че „подготвят условията“ за започване на операции по разминиране на Ормузкия проток. По данни на Вашингтон два американски военни кораба вече са преминали през стратегическия маршрут.

Иранските държавни медии обаче категорично отрекоха тази информация, което подчертава разминаванията не само в преговорите, но и в комуникацията между страните.

Преди началото на срещите високопоставен ирански източник заяви пред Ройтерс, че САЩ са се съгласили да освободят замразени ирански активи в Катар и други банки, но американски представител отрече подобна договорка.

Агенциите Тасним и Фарс подчертават, че според Техеран исканията на САЩ са „преувеличени“, като именно спорът за Ормузкия проток е блокирал напредъка. Иранската делегация е настоявала и за „запазване на военните постижения“, което се тълкува като защита на ракетната програма на страната.

Сблъсък на условия, които трудно се събират

Сред основните разногласия остава контролът върху Ормузкия проток. Иран настоява да запази контрол върху водния път и да въведе транзитни такси, докато САЩ настояват за свободно корабоплаване без ограничения.

Вашингтон изисква още Иран да предаде над 400 килограма високообогатен уран, да прекрати ядрената си програма и да ограничи развитието на балистични ракети. От своя страна Техеран поставя условия за освобождаване на замразени активи, изплащане на репарации и пълна отмяна на санкциите.

Иран настоява също за гаранции срещу бъдещи военни действия и за изтегляне на американските сили от Близкия изток. Тези взаимно изключващи се искания очертават дълбока пропаст, която към момента изглежда трудно преодолима.

Междувременно съюзникът на САЩ Израел продължи военните действия срещу подкрепяни от Техеран бойци на „Хизбула“ в Ливан и подчерта, че този конфликт остава извън рамките на примирието между Вашингтон и Техеран.

