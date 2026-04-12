Тежка катастрофа със загинало дете почерни Великден

Двама души - възрастен мъж и 18-годишно момиче, са загинали при тежката катастрофа в Монтанско.

Пътният инцидент стана в ранния следобед на разклона за берковското село Мездрея, съобщава petel.bg.

В автомобила са пътували общо петима души. Две деца - брат и сестра, са транспортирани и настанени в болницата в Монтана. Едното от тях е в изключително тежко състояние и се намира в отделението по реанимация, казаха за NOVA от лечебното заведение. Още един от пътуващите е хоспитализиран.

Според първоначалните данни лекият автомобил не е спрял на знак „Стоп“ и е навлязъл в кръстовището, където е бил ударен от товарен автомобил.

Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица. На място работят екипи на полицията и спешна помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com