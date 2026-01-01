Тежка катастрофа със загинало дете почерни Великден
Друго детенце е в реанимация
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Друго детенце е в реанимация
Селищата се намират на територията на четири общини
Само едно заразено животно
Гласувам за бъдещето на децата, каза дядо Борко
Проверени са две къщи на жители на село Охрид
Възрастната жена е в стрес и сега спи у своя братовчедка
Крадците отмъкнали компютъра, клавиатурата и мишката, оставили обаче монитора и принтера
Продължават разговорите с бизнеса в региона за откриването на още такива паралелки
Очаква се в понеделник да бъде възстановен мостът, който свързва Монтана и Берковица. Заради обилните валежи, в неделя той беше залят от река Бързия....
Монтана и няколко села в областта излизат от леденото бедствие, съобщи областният управител Ивайло Петров. В петък сутринта е отменено бедственото пол...
Този див, див Северозапад! Мъж застреля домашно куче в монтанското село Аспарухово, съобщиха от областната дирекция на МВР. Вчера в късния следобед ок...