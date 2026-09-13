Тежка катастрофа със загинало дете почерни Великден
Друго детенце е в реанимация
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Друго детенце е в реанимация
42-годишен румънец и двама мъже с немско гражданство на 45 г. и 34 г. са загиналите при тежката катастрофа на пътя Бяла - Русе, съобщиха от полицията....
Жена на 54 години от Генерал Тошево с инициали С.К. е починала, след като е била блъсната на пешеходна пътека от товарен автомобил, съобщиха от полици...
Влекач "Ивеко", превозващ газ, е катастрофирал в района на село Кирково, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Инцидентът е станал на 19 май малко преди 16...
Монтана. 80-годишна жена е починала, след като е била блъсната от товарен автомобил в монтанското село Доктор Йосифово, съобщи "Фокус", цитирайки ОД н...
Товарен автомобил се стовари в река Стряма, предаде БНР. Шофьорът е изгубил контрол над управлението на машината заради високата скорост, с която се е...
Русе. Труп на жена е открит на пътя Русе - Бяла, съобщиха от полицията в областния град. На безжизненото тяло се натъкнали минувачи в събота сутринта...
Троян. Загина 80-годишна пешеходка, след като е била блъсната от товарен автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Около 17....
Благоевград. Леко почерпен с алкохол водач на товарен автомобил блъсна велосипедист на пътя от Белица за село Краище. Около 08:00 часа в сряда камион...