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Камион уби жена в мъглата

Камион уби жена в мъглата

Русе. Труп на жена е открит на пътя Русе - Бяла, съобщиха от полицията в областния град. На безжизненото тяло се натъкнали минувачи в събота сутринта...

19 януари | 20:35
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