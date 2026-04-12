Спокойствие по границите - трафикът е нормален в цялата страна

Движението през всички гранични контролно-пропускателни пунктове в страната е спокойно и без сериозни затруднения тази сутрин, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Данните показват липса на натоварване както по основните направления, така и по по-малките гранични преходи. Това дава възможност за безпроблемно преминаване в началото на деня. Властите обаче напомнят, че ситуацията може да се променя динамично в зависимост от трафика и пътуванията около празничните дни.

По границата с Румъния движението е нормално на всички пунктове. Въведената временна организация на „Дунав мост“ при Русе - Гюргево позволява преминаване в двете посоки, което облекчава трафика в последните дни. Очаква се на 14 април около 08:00 часа да бъде възстановен предишният режим на регулирано движение, което може да доведе до временни забавяния.

Към Гърция също няма натоварване, като всички гранични преходи функционират без ограничения. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават както леки, така и товарни автомобили и автобуси.

По границите със Република Северна Македония, Сърбия и Турция също се отчита нормален трафик, без образуване на колони. Въпреки спокойната обстановка, от „Гранична полиция“ препоръчват на пътуващите да следят актуалната информация, тъй като при засилен поток е възможно бързо натоварване на отделни пунктове. Очаква се през следващите дни трафикът постепенно да се увеличи, особено в посока изход от страната.

