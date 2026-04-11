Путин обяви. Спира ли войната в Украйна

Путин нареди руснаците да спрат войната за един ден.

Кремъл обяви едностранно кратко примирие по целия фронт на бойните действия по време на православния Великден, сочи анализ на Институт за изследване на войната.



С указ от 10 април президентът на Русия Владимир Путин е разпоредил на министъра на отбраната Андрей Белоусов и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов да прекратят бойните действия „във всички посоки“. Примирието е обявено за периода от 16:00 часа московско време на 11 април до края на 12 април, пише moreto.net.



В указа се посочва, че Москва „предполага“, че Украйна ще последва този пример. От Кремъл обаче признават, че предложението не е било предварително обсъждано нито със Съединените щати, нито с Киев.



Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма проведени разговори по темата и не е ясно дали примирието ще доведе до подновяване на преговорите.



В отговор украинският президент Володимир Зеленски посочи, че Киев вече е предложил подобно примирие за великденските празници и ще действа „съответно“. Той допусна и възможност Русия да удължи срока на прекратяването на огъня.



Паралелно с това анализът отбелязва засилване на ограниченията върху достъпа до Telegram в Русия. Според данни на наблюдателната мрежа Open Observatory of Network Interference, цитирани от опозиционното издание Агенство, аномалиите при достъпа до приложението са достигнали 95% – най-високото ниво от началото на ограниченията през март.



Междувременно руските сили продължават активните си операции в Украйна, като според анализа дават приоритет на настъпленията в района на Хуляйполе, без да постигат значителен напредък. Отбелязва се и използване на резерви за подсилване на операциите, макар и не в ключови направления като Донецка област.

