Нещо необичайно се случи на границата с Турция

Необичайно спокойствие обхвана днес ГКПП Малко Търново. След хаоса в петък, когато трафикът към и от Турция беше изключително натоварен, сега ситуацията е коренно различна. И в двете посоки почти няма автомобили, а преминаването става бързо и без забавяния. Това разказват шофьори, цитирани от "Флагман".

Спокойната обстановка обаче вероятно няма да се задържи дълго. Още утре се очаква трафикът отново да се засили заради масовото прибиране след празничните дни. Много хора са използвали почивката за кратко пътуване до Турция и в понеделник ще се насочат обратно към България.

Това създава предпоставки граничният пункт отново да бъде сериозно натоварен, особено в следобедните и вечерните часове, когато се очаква пик на автомобилния поток. Ако днес движението е спокойно, то утрешният ден може да върне опашките и напрежението по трасето към границата.

По информация от 14:10 часа обаче ситуацията не е еднаква от двете страни на границата. Водачи съобщават, че на влизане в България от турска страна вече се образуват опашки. Натоварване има и на пункта в посока Турция, докато спокойствието към момента се запазва единствено на българската страна в посока към южната ни съседка.

