Зизу става треньор на петлите

Зинедин Зидан се е съгласил да поеме поста на селекционер на националния отбор на Франция след края на Световното първенство в Северна Америка това лято, съобщи ESPN.

53-годишният Зидан е постигнал устно споразумение с Френската футболна федерация да замени Дидие Дешан, който заемаше поста от 2012 г.

Зидан, който ръководеше отбора на Примера дивисион Реал Мадрид в два периода (2016-18 и 2019-21 година), отдавна очакваше да стане треньор на "петлите".

По време на футболната си кариера техничният халф спечели "Златната топка" през 1998 година и стана трикратен победител за футболист номер 1 на ФИФА (1998, 2000 и 2003 година). Той помогна на Франция да спечели Световното първенство през 1998 година и да достигне до финала на Мондиал 2006. В решителния мач на шампионата в Германия преди близо две десетилетия беше отстранен от игра, защото удари с глава италианеца Марко Матераци в гърдите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com