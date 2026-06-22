Салах събуди Египет за исторически обрат на Мондиала

Мохамед Салах вкара един гол и подаде за още един при драматичния успех на Египет със 3:1 срещу Нова Зеландия на Световното първенство по футбол. Африканският тим изоставаше на почивката след попадение на Фин Сърман, но обърна мача през второто полувреме с голове на Мостафа Зико, Салах и Махмуд Ахмед Хасан-Трезеге.

Победата е първа за Египет в историята на световни финали и изведе отбора на върха в група G с четири точки, но последният мач срещу Иран остава решаващ за окончателното класиране напред.

Шокът преди египетското събуждане

Нова Зеландия започна по-смело и още в първите минути показа, че няма да чака грешка, а ще я търси. Либерато Какаче върна към Сарприйт Сингх, чийто удар от границата на наказателното поле премина покрай дясната греда, а малко по-късно Илайджа Джъст беше изведен опасно, но вратарят Шобейр спаси Египет.

Натискът даде резултат след корнер, когато центрирането на Тим Пейн намери Фин Сърман. Защитникът надскочи всички и с глава прати топката в мрежата - заслужена преднина за тим, който играеше с повече ритъм, увереност и острота.

Моментът, в който Салах пое мача

Египет имаше нужда от време, за да излезе от първоначалния шок. Омар Мармуш и Мохамед Салах постепенно започнаха да тестват Макс Крокомб, но истинският поврат дойде след почивката, когато „фараоните“ вече играеха по-високо и по-настойчиво.

Нова Зеландия можеше да удвои преднината си седем минути след началото на второто полувреме, но Шобейр спаси с една ръка удар на Калъм Маккауът. Пропускът се оказа фатален. В 58-ата минута центриране на Мохамед Хани стигна до Мостафа Зико, който отблизо изравни с глава и върна Египет в мача.

Обратът, който превърна страха в история

Десет минути по-късно инерцията вече беше изцяло на страната на египтяните. Зико и Салах размениха бързи подавания в наказателното поле, а звездата на Ливърпул завърши атаката хладнокръвно за 2:1. Това беше моментът, в който Нова Зеландия загуби контрол, а Египет усети, че историческата вечер е в ръцете му.

Осем минути преди края Салах застана зад корнер и изпрати топката към Трезеге, който с глава оформи крайното 3:1. Така седемкратният шампион на Африка стигна до победа, която дълго му убягваше на най-голямата сцена.

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