Яхти за милиони горят в Бодрум

Лодки за милиони долари горят в пламъци в турския курорт Бодрум.

Огромен пожар е избухнал в яхтеното пристанище Ялъкавак (Yalıkavak Marina).

Първоначално огънят е обхванал една лодка след експлозия, но поради силния вятър пламъците са се разпространили бързо и са обхванали общо 5 яхти.

Докато усилията за потушаване на пожара на приблизително 20-метровите лодки продължават, силните ветрове правят усилията за борба с пожарите по-трудни, пише Хаберлер.

На място са изпратени екипи на пожарната, полицията и бърза помощ от сушата, както и плавателни съдове на Бреговата охрана и Морската безопасност.

