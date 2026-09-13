Люта зима скова Турция. Отменят десетки полети
Сняг,поройни градове и бури сковават южната ни съседка за празника
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Сняг,поройни градове и бури сковават южната ни съседка за празника
В петък са извършени 543 полета, при които са били превозени 260 632 пътници
Спрени са полетите до Пекин, Гуанджоу, Шанхай и Сиан до 9 февруари
Пасажери на Турските авиолинии получили леки наранявания 40 минути преди кацането на летище JFK в Ню Йорк
Турските авиолинии Turkish Airlines са уволнили повече от 100 служители заради подозрение в участие в движението на проповедника Фетхуллах Гюлен, съоб...
Националният превозвач на Турция - Турските авиолинии (Turkish Airlines), остават незасегнати от обявеното извънредно положение и ще продължат да опер...
Турските авиолинии увеличават полетите от Истанбул до Варна и обратно от пролетта, показва разписанието на нашия аеропорт. По директната редовна възду...
Бейрут. Двама пилоти, служители на компанията „Търкиш ерлайнс", бяха отвлечени рано тази сутрин от въоръжени мъже край летището в Бейрут, предаде АФП,...