Непознатият Йохан Щраус-син на сцената на зала „България”

В годината на Йохан Щраус-син Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор ви канят на концерт с концертно изпълнение на първата оперета на краля на валса – „Индиго и четиридесетте разбойници“.

На 25 септември в зала България под палката на Дарио Салви ще се потопите в приказния свят на Хиляда и една нощ, където ориенталска магия и виенски валс се преплитат в бляскава музикална феерия. Солисти - Андреа Чудак, Имола Лидия Мате, Тео Рюстер, Лоурънс Калайджиан, Александер Фойгт, Тимо Рьоснер.

Оперетата „Индиго и четиридесетте разбойници“ е първият театрален опит на великия композитор и дебютира през 1871 г. на сцената на Theater an der Wien. Макар и посрещната с известна ирония от критиците, публиката я приветства топло, усещайки в нея зародиша на нещо голямо.

Историята, вдъхновена от приказката за Али Баба, оживява в пъстра смес от комични недоразумения, екзотичен чар и, разбира се, изкусителни мелодии. По-късно оперетата изживява втори живот: през 1875 в Париж като Queen Indigo, в Лондон – A Night on the Bosphorus, а след смъртта на композитора – изцяло преработена във Виена под името The Thousand and One Nights (1906).

Очаква ви рядка възможност да чуете концертно изпълнение на тази изящна и необичайна творба под диригентството на Дарио Салви - известен изследовател на малко познатите съкровища на оперетния жанр. Той е специалист в реставрирането, записите и изпълненията на редки произведения, комични опери и оперети, балети и оркестрова музика – особено на творби от фамилията Щраус и техните съвременници като Алфонс Цибулка, Карл Михаел Цирер, Франц фон Супе, Карл Мильокер, Ришар Жьоне, Имре Калман и Виторио Монти. Диригентът силно вярва, че преоткриването на стари партитури е много важна стъпка в опазването на културното и музикално наследство. И работи усилено за възраждането и популяризирането на забравени или неизвестни музикални и театрални произведения.

Сред неговите изпълнения са световните премиери на: „Африканката“ от Франц фон Супе и „Морският кадет“ от Рихард Жене, операта „Едит Кавел“ от Паолино Васало, „Счупената цигулка“ от Йозеф Румшински и „Моцарт“ от Супе. В София със Софийската филхармония той представи също със световни премиери (след някогашните им първи изпълнения в Париж) два неизвестни балета от Адолф Адам – „Орфа” (2022) и „Гризелдис или Петте сетива” (2024).



Не пропускайте българската премиера на "Индиго и четиридесетте разбойници"!

Билети на касата на зала „България” и в Ивентим.

