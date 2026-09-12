Найден Тодоров с майсторски клас в престижна Консерватория в Китай
След поредица от успешни гастроли в Китай с български и международни оркестри, маестро Найден Тодоров продължава своя творчески път на световната сцен...
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След поредица от успешни гастроли в Китай с български и международни оркестри, маестро Найден Тодоров продължава своя творчески път на световната сцен...
Тя зависи много от днешния мач с Арда
Историята може да се повтори като под индиго
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На 20 септември композиторът подарява концерт на своята публика по случай 65-ия си юбилей Неповторим коктейл от джаз, поп и рок ще ни поднесе Маестро...
Конрад Поуп, един от най-големите съвременни музиканти на Америка, пристигна в България. Композиторът ще дирижира оркестъра на Класик ФМ в концерта "Х...
Сплотеността в оркестъра не съществува, каза Теодосий Спасов, новият директор на "Музикалната къща БНР" 34-годишният Росен Гергов става главен дириге...
Режисьорът, сценарист и продуцент, емблема на независимото кино, днес навършва 70 Вим Вендерс e от много неща по много. Като режисьор и продуцент е в...
Слави Трифонов, Евгени Димитров и техен колега от БНТ са в журито, което трябва да каже кой ще представи България в конкурса на детската Евровизия. На...
София. Маестро Емил Табаков отново ще дирижира празничния Новогодишен концерт на 1 януари - една нововъзродена традиция, която изравнява София с европ...
Маестро Христо Недялков става детектив, за да помогне на българки в Америка
Варна. Световно известният тенор Калуди Калудов пя заедно със съпругата си Ана Дитри на откриването на екслузивната изложба „Модна графика и костюм"в...