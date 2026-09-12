Всичко за Маестро

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Пенсионираха маестро Табаков

Пенсионираха маестро Табаков

Сплотеността в оркестъра не съществува, каза Теодосий Спасов, новият директор на "Музикалната къща БНР" 34-годишният Росен Гергов става главен дириге...

16 декември | 21:15
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Класика в новогодишната нощ

Класика в новогодишната нощ

София. Маестро Емил Табаков отново ще дирижира празничния Новогодишен концерт на 1 януари - една нововъзродена традиция, която изравнява София с европ...

29 декември | 7:15
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