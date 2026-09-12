Всичко за Black Sabbath

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Black Sabbath с ВИДЕО към „Loner“

Black Sabbath с ВИДЕО към „Loner“

Бирмингам. Black Sabbath излязоха с видеоклип към парчето „Loner", от последния албум – „13". Sabbath в момента са на турне в Южна Америка, заедно с...

18 октомври | 8:07
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