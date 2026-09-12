Рок хит от 1970 г. не стана номер 1, но е най-великата песен на всички времена
Тони Айоми измислил рифа, Гийзър Бътлър набързо написал текста, а Ози го изпял направо от листа
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Тони Айоми измислил рифа, Гийзър Бътлър набързо написал текста, а Ози го изпял направо от листа
Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
Оззи отказал и сбъдна последното си желание
Шарън сподели съкрушителни подробности от деня, в който той е починал
Пионерите на хеви метъла Black Sabbath обявиха плановете си за финалното турне на бандата. Така британците слагат край на невероятната си кариера. Ту...
Лондон. Музикантите от легендарната рок група Вlack Sabbath спират с концертната си дейност на 4 юли 2014-а. Това разкри в интервю за списание Metal H...
Бирмингам. Black Sabbath обявиха първите две дати за свои участия през 2014 година. Те са част от световното турне на бандата в подкрепа на последния...
Бирмингам. Black Sabbath излязоха с видеоклип към парчето „Loner", от последния албум – „13". Sabbath в момента са на турне в Южна Америка, заедно с...
Бирмингам. Новият албум на Black Sabbath - "13" - може да бъде чут в интернет. Това стана възможно след като от бандата пуснаха стрийминг в сайта iTun...
Излезе новият сингъл на Black Sabbath - "God is Dead?"
Бирмингам. Black Sabbath ще издаде първи сингъл от очаквания нов албум "13". "God Is Dead?" е името на парчето. От групата пък разспостраниха и обложк...