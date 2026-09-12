Поразяващи разкрития за стрелеца от Бъфало, убил 10 души
Властите окачествиха стрелбата като "екстремизъм с расови подбуди".
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Властите окачествиха стрелбата като "екстремизъм с расови подбуди".
Нешвил падна от Колорадо
Първата подводна мрежа за достъп до интернет е била тествана в Ню Йорк. Учени от университета на Бъфало в Ню Йорк съобщиха, че са направили първите те...