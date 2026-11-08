Заплаха за убийство на Тръмп: Арестуваха мъж край Белия дом, чувал гласове
Агенти на „Сикрет сървис“ открили пушка, два пистолета и десетки патрони в откраднат автомобил. Задържаният заявил, че гласове му наредили да убие аме...
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Агенти на „Сикрет сървис“ открили пушка, два пистолета и десетки патрони в откраднат автомобил. Задържаният заявил, че гласове му наредили да убие аме...
Благоевград. Една от организаторите на протестите в Благоевград е била заплашена с убийство. Христина Ядкова, което бе и сред организаторите на зимнот...
Благоевград. Мъж от благоевградското село Българчево е арестуван заради заплахи за убийство срещу експремиера Бойко Борисов. К. Тодоров е задържан пр...