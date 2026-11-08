Всичко за Заплаха За Убийство

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Мъж заплаши с убийство Бойко

Мъж заплаши с убийство Бойко

Благоевград. Мъж от благоевградското село Българчево е арестуван заради заплахи за убийство срещу експремиера Бойко Борисов. К. Тодоров е задържан пр...

25 април | 14:53
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