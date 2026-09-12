Биткойнът се завръща. Ще ни спаси ли от банковата несигурност?
Криптовалутата приключи март като цяло с растеж, набира скорост от началото на годината
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Криптовалутата приключи март като цяло с растеж, набира скорост от началото на годината
Това е най-високият курс спрямо долара от близо месец
Банковата криза, големият размер необслужвани заеми и несигурността в банковия сектор са пречка за разрастването на кредитирането и за инвестициите в...
София. Иван Искров от БНБ има морална вина и морална отговорност за банковата криза у нас. Това заяви председателят на Временната комисия по бюджет и...
Благоевград. Асоциацията на планинските общини в Република България бе домакин на работна среща по повод учредяването на Балканска мрежа на планинскит...
Кърджали. Финансово-икономическото състояние на България към момента не налага някакви извънредни мерки. Как ще се развие ситуацията в следващите месе...
700 млн. лв. буфер за следващата власт стана ябълка на раздора БСП отказа да подкрепи промените в бюджета, ГЕРБ отговори с напускане на парламента С...
София. 54,8% от хората не са повярвали, че банковата криза е реална. 21,7 са смятали, че има криза, а 23,5% нямат мнение или не дават отговор. Това по...
София. "ДПС беше с много ясна позиция по банковата криза, достатъчно отговорна, участва активно при преодоляването на притесненията, защото не бива да...
Без да се навлиза дълбоко в теория на конспирацията, може да се предположи, че създаденият сценарий за срив на финансовата ни система цели оправяне на...