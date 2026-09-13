Оцелялата българка разказа за ужаса в Непал
Броят на жертвите от свлачището в Непал расте
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Броят на жертвите от свлачището в Непал расте
Дейвид Щайнер е целунат от Бога, твърдят в социалните мрежи
Ефектът бил като при гилотина, но Лили Дилейн вече е здрава
Твърдението, че пияните и Господ ги пази, се потвърди в Париж. Полски фен оцеля невредим, след като падна от 10 метра на пистата на стадион "Парк де П...
Стрелецът от нощния клуб в Орландо, който е от афганистански произход, но е роден в Ню Йорк, казал, че иска Америка да спре бомбардировките по Афганис...
Снимка на дрехата на Баудъри