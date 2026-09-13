Арестуваха мъж за отравянето на лешоядите
В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планин
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В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планин
Храни се с едно единствено нещо и притесни всички
Започват масови проверки за качеството на уличната храна
Засега обаче няма официално потвърждение на информацията
Не е ясна причината за смъртта на Чисако Какехи
Осем работници са приети за лечение
Следователи предположиха, че става въпрос за отравяне във връзка с дългове
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През спешното отделение на карловската болница са преминали общо 35 деца
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Бизнесменът с диагноза токсичен хепатит
Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Лекарите от болницата „Шарите“ в Берлин разясняват подробно симптомите
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ФСБ - главният наследник на съветското КГБ, не е коментирала доклада
Това коментира президентът на Русия по адрес на Навални
Това предадоха Франс прес и Ройтерс
Германските лекари твърдят, че той е бил отровен с веществото „Новичок“