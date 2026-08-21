Арестуваха мъж за отравянето на лешоядите

Един мъж е задържан заради случаите на отровени лешояди, потвърди прокуратурата в Пловдив, която образува проверка по случая. Мъжът е на 36 години, предстои да му бъде повдигнато обвинение.

„Лицето е задържано за 24 часа. От Калофер е, ангажиран е трудово и като странична дейност отглежда животни“, каза прокурор Светослава Пенчева, предава NOVA.

В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планина, след като са яли месо с отрова. Предполага се, че то е било оставено за примамка за мечки.

Сред тях е и първият пуснат на свобода брадат лешояд, носещ името Боев. Цяло поколение специалисти са подготвяли почвата за връщането на птиците, изчезнали от страната ни, и това е посегателство срещу десетилетия работа. Първоначално охраната на Национален парк „Централен Балкан“ откри 5 лешояда от различни видове, след това бройката нарасна до 8.

В ефира на NOVA Христина Клисурова от Спасителен център „Зелени Балкани“ каза, че мащабите на това престъпление са надскочили „Централен Балкан“ защото са намерени двойка лешояди от Котел, „Врачански Балкан“ и лешояд от Маджарово. „С едно такова действие беше засегната популацията на цяла Южна България“, допълни тя.