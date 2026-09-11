Всичко по темата насилие над животни

Арестуваха мъж за отравянето на лешоядите
В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планин
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В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планин
Птиците бяха намерени от екипа на БДЗП за борба с отровите в дивата природа
Ще бъдат предприети всички възможни действия за установяване на нарушителите
Садизмът с беззащитните животни в социалните мрежи предизвика ярост и гняв