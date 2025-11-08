Неочакван обрат със Саркози в затвора! Тревожни новини

70-годишният Никола Саркози, който излежава петгодишна присъда затвор , не яде затворническа храна, съобщава Le Point.

Бившият френски президент, осъден по дело, свързано с финансирането на предизборната му кампания през 2007 г., отказва да се храни в затвора от страх да не бъде отровен. Според източник от управата Саркози смята, че другите затворници са враждебно настроени към него, затова отказва всякаква приготвена храна. Бившият президент се страхува, че някой може да изплюе в храната му или да му подхвърли нещо в нея.

По същата логика Никола Саркози отказва и единствения друг начин да се храни в затвора – да си купува хранителни стоки от комисаря на затвора и да си готви сам – защото не знае как. „Той не знае как да вари яйца! Освен това, отказва по принцип“, каза източник, близък до политика.

Изминаха повече от две седмици от затварянето на Саркози в затвора Ла Санте, оп пътя към който го придружи цялото му семейство. През това време Никола Саркози се храни изключително с кисело мляко. Не е ясно до какво ще доведе тази диета или как Саркози планира да се справи с хранителния проблем.

Припомняме, че Никола Саркози стана първият бивш френски президент (управлявал от 2007 до 2012 г.), осъден на затвор. През септември тази година той беше признат за виновен в заговор по дело, свързано с незаконно получаване на средства за предизборната му кампания от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи. Той беше осъден на пет години строг тъмничен затвор в най-стария затвор на Франция, известен с тежките си условия.

