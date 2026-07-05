Руски медии обявиха, че при разкопки в района на град Джалилабад в Азербайджан, е открита перфектно оформена метална топка от епохата на неолита.

Метал в новокаменната епоха, това звучи доста странно, тъй като по онова време хората са си служели единствено с камък, кост и дърво.

Доклад от официалните научни доклади на азерските археолози обаче разплете мистерията. Оказа се, че учените действително са попаднали на уникална находка в прочутите праисторически селища Пашатепе и Аликомектепе.

Тя обаче няма нищо общо с метала. Руснаците просто са станали жертва на лош превод и терминологично объркване.

Какво всъщност откриха археолозите?

В Джалилабад изследователите извадиха от земята т.нар. грънчарски топки (Potter's balls) от изпечена глина и фин кварц, датирани от края на неолита. Тези предмети са истински шедьовър на праисторическото инженерство.

Хората от Кавказ са ги използвали в бита си – за акумулиране и поддържане на равномерна температура в ранните пещи или като тежести.

Някои от намерените сферични камъни са с пробит отвор в средата, напомняйки древни бойни боздугани или тежести за вършитба, чиято съвършена форма е подвела журналистите, че са излети от метал.

Факт е, че регионът на Джалилабад е известен с това, че прелива от артефакти и от неолита, и от към енеолита, когато се появяват първите следи от обработка на самородна мед.

Връзката с България

Тази медийна грешка е отличен повод да припомним защо българското културно-историческо наследство остава недостижимо на световната карта. Докато в Кавказ доказват с нови артефакти прехода към металната ера, по същото онова време на нашите земи се е случил истинският прелом в човешката история, при който металът заменя камъка и ражда първата цивилизация.

Именно във Варненския халколитен некропол е открито най-старото технологично обработено злато в света (4600 – 4200 г. пр. Хр.).

Нашите предци не са правели топки, а изящни царски инсигнии, златни скиптри, диадеми и накити, които доказват съществуването на първата йерархична държава в човешката история.

Триумфът на праисторическата керамика на Азербайджан е поредно доказателство, че за културния мост от векове между Черноморската и Кавказката цивилизации.

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