Бизнесмен показа колко струва кралска вечеря за трима в Несебър (СНИМКА)

Бизнесмен доказа с касова бележка, че всички твърдения за безбожни цени на морето са неверни. Строителният предприемач Иван Иванов похвали родното Черноморие, защото остана доволен от ваканцията си, но вместо овации за доброто представяне на страната ни в туризма, получи невероятен хейт.

Вместо да се свие пред лавината от онлайн жлъч обаче, той реши да премине в настъпление. Иванов продължи своята „антихейт“ кампания, вадейки ново, още по-категорично доказателство от Несебър, което нокаутира критиците.

„Получих толкова много хейт за това, че съм доволен от тях и от обслужването, че чак не ми се вярва, че е възможно да има толкова злоба. Само че снощи останах още по-доволен от разходката и хапването в Несебър. Затова държа изключително много да споделя и него“, разказва Иван Иванов, решен да защити родното Черноморие с неоспорими факти.

За да затвори устите на скептиците, предприемачът публикува касов бон от несебърско бистро. От бележката се вижда, че общата сметка за трима души възлиза на напълно разумните 137.49 лева (70.30 евро). Срещу тази сума компанията е получила обилно количество храна, включващо 9 различни артикула – три масивни основни месни ястия (Свински медальон с гъби, свински рамстек с лук и свинско филе „вретено“) – всяко на цена от едва 12.90 лв.; традиционни мезета и салати: голяма Овчарска салата (7.90 лв.) и печени чушки със сирене (6.80 лв.); морски деликатеси и напитки: Рапани соте (9.20 лв.), топла чеснова питка (2.30 лв.), минерална вода и две наливни бири.

„Порциите бяха буквално огромни, заведението беше препълнено, а обслужването – на изключително високо ниво. Трима човека преядохме толкова брутално, че в чиниите остана много храна. Просто защото не очаквахме такива сериозни количества“, споделя впечатленията си Иванов. Като единствен минус той посочва рапаните, но чистосърдечно признава, че това е нетипична за него храна, с която просто е решил да експериментира същата вечер.

Строителният предприемач прави и сравнение с прехвалената ни съседка Гърция, където е бил на почивка съвсем наскоро.

„За сравнение ще Ви кажа, че през май месец бях в Солун. Между Гърция и България в момента дори не може да има база за сравнение! Нито в големината на порциите, нито в качеството на храната, нито в цените. И всичко, абсолютно всичко е в огромна полза на нашето, българското море“, категоричен е Иван Иванов.

Неговата постъпка отприщи сериозна дискусия в интернет пространството. Стотици потребители вече подкрепиха кампанията му, призовавайки най-накрая да спре безпочвеният и изкуствен хейт по адрес на родните ресторантьори и да започнем да оценяваме високото качество, огромните порции и достъпността, които българското Черноморие предлага на своите гости.

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