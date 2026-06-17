Легендарен актьор каза истината за здравето си

"Чувствам се много добре със здравето. Не е истина, че съм болен. Скоро заминавам в Созопол. Ще прекарам една дълга лятна ваканция на брега на морето. Ще плувам, ще се пека на плажа." Това каза за "България Днес" Антон Радичев. С тези думи той категорично опроверга слуховете, че се е поболял и затова напуска театъра.

Ветеранът на Народния и друг път е бил "вкарван в болница" от писания в различни таблоиди. Все пак звездата от "НЛО" и "Оркестър без име" гони 80-те и не може да се очаква да подскача през живота и на сцената като младеж. Но за възрастта си култовият комик е в стабилна кондиция.

Радичев никога не е скривал обаче, че промените във времето - резки температурни спадове и покачвания, се отразяват негативно на кръвното му налягане. Заради повишено кръвно той наистина бе хоспитализиран спешно преди 2 години, но сега е овладял проблема със стриктен режим, диета и лекарства.

Именитият актьор няколко години поред имаше проблеми и с дискова херния на гръбначния стълб, която засегна и коленете му. Признаваше, че изпитва много силни болки и не може да върви. След хирургична интервенция състоянието му се подобри значително. "Живея втори живот след това премеждие", довери тогава Антон Радичев.

Топкомикът обаче няма да рискува с опасни за годините му изпълнения в Созопол.

"Всяко нещо - с времето си. Ще го карам по-полека, но пак ще се наслаждавам на морето и слънцето", обобщи Радичев.

Негови колеги твърдят, че по време на почивката си в Созопол Радичев ще следва стриктно предписанията на докторите. Ще се задържа на плажа най-много два часа - между 9 и 11 часа сутринта. А преди това му препоръчвали да прави разходки по брега и да диша йодните пари.

Отслабеното от възрастта зрение не позволявало на актьора и да влиза навътре в морето, затова той успокоявал близките си, че ще пори водата недалеч от брега и не продължително.

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