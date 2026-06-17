Проблем на морето. В три града молят за търпение

Сериозна авария по основен водопровод създаде риск от нарушено водоподаване в няколко общини по Южното Черноморие. Възможно временни проблеми с водоснабдяването да възникнат в районите на Приморско, Созопол и Царево.

От ВиК уточняват, че повредата е възникнала по стратегически водопровод, захранван от водохващане „Зеленковска река“, което е сред основните източници за водоснабдяване в региона.

Аварията засяга едни от най-предпочитаните туристически дестинации по Южното Черноморие. Заради повредата жители и туристи в част от населените места и курортните комплекси могат да се сблъскат с временни затруднения във водоснабдяването.

На този етап няма официална информация колко абонати са засегнати и къде нарушенията във водоподаването са най-сериозни.

Аварийните екипи работят по отстраняването на проблема

От водоснабдителното дружество съобщават, че екипи вече са на място и извършват спешни ремонтни дейности. Целта е възможно най-бързо да бъде възстановено нормалното водоподаване в засегнатите райони.

Според първоначалните данни става въпрос за повреда на ключово съоръжение от водопреносната система, което налага незабавна намеса.

ВиК призова за търпение

От дружеството отправят апел към жителите и гостите на Южното Черноморие за търпение и разбиране до окончателното отстраняване на аварията.

Очаква се допълнителна информация за мащаба на повредата и сроковете за възстановяване на водоснабдяването да бъде оповестена след приключване на огледите и оценката на щетите.

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