Плажна революция у нас! Запазваш си чадър по телефона

Един български плаж направи революция в запазването на чадъри и шезлонги. Ранното ставане, за да стигнем първи до плажа и да си запазим сянка и удобство на първа линия до морето, вече може спокойно да остане в миналото. Родна платформа за онлайн резервации помага плажовете да станат дигитални, а потребителите от разстояние да изберат къде да събират слънчев загар.

Приложението може да бъде изтеглено на мобилен телефон. Чрез него туристите се запознават дистанционно с цените и разположението на местата.

На всеки чадър има поставена табелка с QR код и номер. Ако сме избрали място през приложението, можем директно да го заемем и да платим на място чрез сканиране на кода. Резервации могат да се правят не само за деня на посещението, но и за целия период на почивката.

„Платформата дава по-голяма прозрачност. Хората могат да видят цените на услугите преди да отидат на място и да се запознаят с тях“, коментира Симеон Цветков, концесионер на плаж „Север“ в Бургас. Според него нововъведението се възприема изключително добре от туристите. Той отбелязва, че преди седмица приложението е било на първо място по изтегляния в България.

Разработчиците и концесионерите се надяват, че системата ще спести на туристите излишното обикаляне в търсене на свободни места.

Въпреки удобството, някои от по-възрастните летовници признават, че все още не са свикнали с технологията, но младите посетители на плажа я оценяват като изключително удобна и лесна за ползване.

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