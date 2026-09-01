Къде е Тревър Рийс Джоунс - единственият оцелял при ужаса с Даяна

Тревър Рийс-Джоунс, бодигардът на принцеса Даяна, е единственият оцелял в автомобилната катастрофа през 1997 г., в която загинаха тя и Доди Ал-Файед.

Той получава тежки наранявания, претърпява мащабна реконструктивна операция, а по-късно издава мемоари, в които се защитава от теориите на конспирацията.

Оттогава Рийс-Джоунс изгражда живота си отново, работейки в сферата на сигурността и живеейки необезпокоявано със семейството си в Англия.

Телохранителят Тревър Рийс-Джоунс е единственият оцелял от смъртоносната автомобилна катастрофа, отнела живота на принцеса Даяна, нейния партньор Доди Ал-Файед и техния шофьор Анри Пол през 1997 г.

След романтична вечеря в хотел „Риц“ в Париж в вечерта на 30 август 1997 г., Рийс-Джоунс придружава Даяна и Доди по пътя от хотела към апартамента на Доди. Двойката и техният бодигард обаче така и не стигат до целта си, тъй като автомобилът им се блъска челно в бетонна колона при опит да избяга от папараците.

Високоскоростният сблъсък убива на място Доди и шофьора Пол, а принцеса Даяна и Рийс-Джоунс получават фатални наранявания. По-късно, в ранните сутрешни часове на 31 август, е обявена смъртта на Даяна, което оставя Рийс-Джоунс като единствения оцелял от ужасяващия инцидент.

Въпреки световната вълна от скръб след смъртта на Даяна, Рийс-Джоунс успява да възстанови живота си далеч от общественото внимание. От травмите, които е претърпял, до продължаващата му кариера в сферата на сигурността - ето всичко, което трябва да знаете за Тревър Рийс-Джоунс и живота му днес.

Рийс-Джоунс е бил нает от семейство Файед, а не от принцеса Даяна. След развода си с тогавашния принц Чарлз, Даяна отказва официална полицейска охрана.

В резултат на това, когато Даяна започва връзка с Доди Ал-Файед, сина на Мохамед, двойката разчита на личната охрана на семейство Файед.

„Тъй като Даяна бе манипулирана да няма доверие на нито един вид официална охрана“, разкрива бившият личен секретар на Даяна, Патрик Джефсън, „тя се постави в позиция, в която трябваше да приеме защитата на хора, които не бяха достатъчно компетентни“.

Екипът за сигурност на Доди включва Рийс-Джоунс, който за първи път се среща с Даяна през юли 1997 г., когато тя почива на яхтата на семейство Файед заедно с Уилям и Хари.

Защитата им е била допълнително затруднена от липсата на комуникация от страна на Доди, който често спестявал жизненоважна информация на охраната си.

„Доди беше труден за работа“, разказва Рийс-Джоунс пред Майк Уолъс за предаването 60 Minutes през 2000 г. „Той не искаше да казва на никого къде отива предварително, което правеше работата на бодигарда по организацията на сигурността изключително сложна“, разкрива той.

Такава е ситуацията и в вечерта на 30 август 1997 г. Даяна и Доди, заедно с Рийс-Джоунс и втори бодигард - Кез Уингфийлд, току-що са пристигнали в Париж с частен самолет след 10-дневна почивка в Средиземно море на борда на Jonikal. Двойката възнамерявала да вечеря в парижкия ресторант Chez Benoit, но променила плановете си, след като научила, че отвън чакат папараци.

Как Тревър Рийс-Джоунс се озовава в колата с Даяна и Доди?

В крайна сметка Даяна и Доди избират да вечерят в ресторант L’Espadon в хотел „Риц“. Докато вечерят, пред входа на хотела се събира голяма тълпа от папараци и любопитни граждани. Рийс-Джоунс и Уингфийлд изработват план за изтласкване на тълпата, за да осигурят възможност на двойката да напусне с кортеж от два автомобила и да се отправи към апартамента на Доди.

Впоследствие обаче шофьорът Анри Пол уведомява бодигардовете, че „планът е променен“. Пол казва: „Ще излезем отзад с една кола... Другите две коли ще тръгнат отпред, за да отклонят папараците, те не искат бодигард“, спомня си Рийс-Джоунс.

Рийс-Джоунс обаче категорично настоява, че на двойката е необходима охрана.

В резултат на това, около 00:17 ч. на 31 август, Мерцедесът, управляван от Пол, потегля от задния изход на „Риц“ с принцеса Даяна и Доди на задната седалка и Рийс-Джоунс на предната пасажерска седалка. Трика на Пол и Доди да избегнат папараците обаче е разкрит почти незабавно.

Доди и Пол загиват на място, а принцеса Даяна и Рийс-Джоунс са тежко ранени. Даяна получава фатални травми на гръдния кош, белите дробове и главата - и въпреки усилията на лекарите да я спасят, тя умира около 4:00 сутринта в болницата „Питие-Салпетриер“.

Рийс-Джоунс получава тежки черепно-мозъчни и гръдни травми. Бодигардът удря главата си толкова силно в таблото, че „лицето му е било напълно смазано“, разкрива Люк Шикани, хирургът, който го е лекувал.

Операцията по пълната реконструкция на лицето на Рийс-Джоунс продължава 11 часа, като хирурзите използват снимки от сватбата му за ориентир. Използвани са над 30 метални винта и плаки за възстановяване на чертите му. Той остава под медикаментозна кома и в болница в продължение на седмици, но в крайна сметка успява да оцелее.

Къде е Тревър Рийс-Джоунс днес?

Рийс-Джоунс продължава да работи в сферата на сигурността. Първоначално той се връща на работа за семейство Файед след шестмесечно възстановяване, но през април 1998 г. подава оставка по съвет на адвокатите си. По-късно той разкрива, че Мохамед е ставал все по-нетърпелив към него заради липсата на спомени от нощта на инцидента и отказа му да подкрепи публично теориите му.

След това Рийс-Джоунс заема позиции по сигурността в ООН, Halliburтон и AstraZeneca. В личен план той премахва фамилията Джоунс след развода с първата си съпруга Сю през 1998 г. През февруари 2003 г. се жени повторно за учителката Ен Скот и към момента живее със семейството си в Англия.