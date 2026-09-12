9 грешки при изпреварване, които всеки шофьор допуска
И вие ли ги правите?
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И вие ли ги правите?
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41-годишна жена от Пазарджик е пострадала при тежката катастрофа на Пазарджишко шосе, която стана тази сутрин. Жената е приета в УМБАЛ "Свети Георги"...
Сигурно често сте попадали в следната ситуация - карате извън града, а пред вас пълзи камион или автобус. И не стига, че не ви дава да поддържате добр...
Смолян. Шофьор на лек автомобил в Смолянско е прострелял друг водач, отказал многократно да даде път за изпреварване, съобщиха от полицията в Смолян. ...