Само за месец близо 10 000 деца преминаха обучения по пътна безопасност
Инициативата е част от националната кампания „Пресичам безопасно с TEDI”
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Инициативата е част от националната кампания „Пресичам безопасно с TEDI”
От днес до четвъртък пътните полицаи ще следят в цялата страна за неправилно пресичащи пешеходци
3D фигури в реален детски размер ще бъдат монтирани на тротоарите до 10 кръстовища във Варна, съобщават от морската община. Целта е да помагат за нав...
София. Фатален жп-прелез между "Горна баня" и "Овча купел" е отнел вече 30 жертви, но без отговор и до днес остават въпросите на близките на нелепо за...
Пожар във фабрика за чанти отне живота на шестима