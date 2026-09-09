Европейски кралски особи изпращат крал Харалд. Розарио на княз Кирил е там

Осло се превърна в място на среща на европейските кралски семейства за погребението на крал Харалд. Списъкът с присъстващите е своеобразен „кой кой е“ на европейската аристокрация.

Сред гостите са принцът на Уелс Уилям и леля му, принцеса Ан, както и представители на кралските семейства на Дания, Швеция, Нидерландия, Белгия, Испания, Люксембург, Лихтенщайн, Монако, Япония и Гърция.

По-рано сутринта кралят на Белгия Филип и кралица Матилда, както и кралят на Швеция Карл XVI Густав и кралица Силвия бяха забелязани в автобуси на летището в Осло, откъдето трябваше да бъдат транспортирани до града.

Изглежда, че принц Уилям е пътувал в същия автобус като белгийските кралски особи.

Траурното шествие през Осло

По време на шествието от Кралския дворец до катедралата в Осло крал Хокон, неговата сестра принцеса Марта Луиза и децата му – престолонаследницата принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус – вървяха пеша след ковчега на крал Харалд V.

След тях с автомобил се движеха съпругата на Хокон – кралица Мете-Марит, и овдовялата му майка – кралица Соня, потвърди прессъобщение на норвежкия кралски двор.

Мете-Марит се сблъска със сериозни здравословни предизвикателства през последните месеци. През 2018 г. тя беше диагностицирана с форма на белодробна фиброза, а през юни претърпя успешна белодробна трансплантация в Осло.

В траурното шествие от Кралския дворец до катедралата в Осло участват общо 30 кралски особи, 17 държавни глави, които не са монарси, и петима чуждестранни министър-председатели. Сред тях са президентът на Украйна Володимир Зеленски и кралят на Йордания Абдула II.

Сред останалите държавни глави, които не са представители на монархии, са тези на Германия, Литва, Молдова, Естония, Албания, Канада, Словения, Чехия, Латвия, Финландия, Исландия, Грузия, Гърция, Полша, Ирландия и Унгария.

На церемонията присъстват и министър-председателите на Дания, Мароко, Швеция, Тайланд и Франция.

От двореца до мавзолея

Ковчегът на крал Харалд е транспортиран от Кралския дворец до катедралата в Осло преди началото на погребалната служба.

Крал Хокон VIII и норвежкото кралско семейство водят процесията, докато множество хора са се събрали по улиците на столицата. В шествието участват и представители на норвежките въоръжени сили.

Маршрутът започва от Кралския дворец в Осло и продължава на изток към катедралата.

Именно в тази църква Харалд се жени за кралица Соня на 29 август 1968 г.

След това процесията ще се отправи на югозапад през центъра на града, за да достигне крепостта Акерсхус.

Именно там, в Кралския мавзолей под крепостната църква, кралят ще бъде положен за вечен покой. Самата крепост Акерсхус се извисява над Осло и пази града повече от 700 години.

От България

Розарио Надал, известна още като Преславската принцеса, също бе сред гостите на държавното погребение на крал Харалд V.

Присъствието ѝ е свързано с близките ѝ лични отношения с норвежкото кралско семейство. Надал е кръстница на принц Свере Магнус – по-малкия син на новия норвежки монарх крал Хокон VIII и кралица Мете-Марит.

Тя и княз Кирил се разделят през 2009 г., но остават законно женени. Сега тя живее в Лондон с албанския художник Анри Сала.