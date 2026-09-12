Европейски кралски особи изпращат крал Харалд. Розарио на княз Кирил е там
Сред присъстващите са президентът на Украйна Володимир Зеленски и кралят на Йордания Абдула II
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Сред присъстващите са президентът на Украйна Володимир Зеленски и кралят на Йордания Абдула II
Видео от мача - ТУК! Соченият за потенциална изненада отбор на Белгия се събуди с 3:0 над гордите играчи на Ирландия. Спазена беше традицията Червен...
"Новината за терористичните актове на летище "Завентем" и метрото в Брюксел, довели до убийството на невинни граждани и десетки ранени, дълбоко ме пот...