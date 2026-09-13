Баба Меца надуши медеца: излапа 150 кг и потроши 30 кошера
Оставила щети за хиляди левове
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Оставила щети за хиляди левове
Единствено при ясно разграничаване между истинските продукти и имитациите могат да бъдат защитени интересите на потребителите
„Сенсато Нетуърк“ има изключително прецизна иновативна система за наблюдение на пчелите
Бюджет по програмата е в размер на над 8 млн. лв
Един от най-харесваните актьори в Холивуд се отказва от дългогодишната си кариера
Войводите напомнят още, че имат внесен закон за пчеларството, който вече е належащ.
Участие ще вземат пчелари и организации от страната, Европа и Азия с последни новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар
В Европейския парламент днес стартира петото издание на Европейската седмица на пчелите и опрашването, организирана от зам.-председателя на Групата на...
Гостите в кулите на хотел Waldorf Astoria в Ню Йорк имат изключителен достъп до градината и пчелните кошери на покрива на хотела, за да направят своя...
Брюксел. Българският евродепутат Мария Габриел ще бъде председател на Работната група „Пчеларство и здраве на пчелите", както и зам.-председател на ця...
София. От 17 до 28 ноември ще могат да подават документи кандидатите за финансиране по Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. Това съобщиха...
София. 4,4 милиона лева ще бъдат отпуснати по Националната програма за пчеларство през 2015 година, съобщи заместник-изпълнителният директор на ДФ „Зе...