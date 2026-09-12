Почитаме покровителя на пчелите, черпят чудни имена
Пчелата е свещено създание – тя събира от цветята не просто сладост, а благодат
Следете всички новини, анализи и коментари за Кошери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пчелата е свещено създание – тя събира от цветята не просто сладост, а благодат
Дъмпингов внос и ниски цени притискат сектора
Не оставят следи, сякаш пчелини не е имало
Всеки кошер в „Нотр Дам“ произвежда средно около 25 кг мед всяка година
Гостите в кулите на хотел Waldorf Astoria в Ню Йорк имат изключителен достъп до градината и пчелните кошери на покрива на хотела, за да направят своя...
Крадци отмъкнаха 6 кошера от пчелина на отец Иван в село Якимово, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Това станало в нощите между 3 и 5...
76-годишен жител на Добрич с инициали Г.С. се оплакал във Второ полицейско управление на 3 март, че за по-малко от денонощие някой му е задигнал 22 пч...
Пловдив. Нови кошери са били нападнати от мечката, която атакува пчели в карловския квартал Сушица. Този път обаче в другия край на квартала, съобщи "...
Добрич. В сряда сутринта около 7.40 часа в полицейското управление в Добрич е получен сигнал за откраднати 10 кошера. Сигналът е подаден от собственик...
Благоевград. Огнена стихия лумна в неделя по обяд край благоевградското село Хърсово. Служители на РС ПБЗН -Благоевград са реагирали на получен около...
Сливен. Посягането на пчели и кошери е хит сред апашите и злосторниците в Сливенско и Ямболско. 70 кошера, собственост на пенсионерка в село Младово,...