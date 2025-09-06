Попов и Куката се завръщат, Джаро възкръсва

БНТ през 2011 година пусна първия сезон на сериала, който се превърна в един от нейните най-устойчиви брандове – „Под прикритие“. Още при старта на крими сагата обществената медия върна зрителите на екшъни пред своя екран и доказа, че формулата на успеха е ясна и категорична – отлично написан сценарий и първокласни актьори. През следващите пет години всички говореха за „Под прикритие“ и героите пред камерите, които донесоха нова и различна слава на тези, които влязоха в обувките им. От 12 септември публиката ще си припомни какво се случва в досегашните пет части на поредицата – всеки петък от 22 часа, а след това БНТ ще завърти премиерно и шестия сезон. Той ще започне най-вероятно в началото на 2026-а с епизод, наречен “Лъжица катран в кацата с мед”. Режисьор отново ще е Виктор Божинов, но продуцент е Магърдич Халваджиян. Както вече се знае, сред новите участници са Юлиан Вергов и Павел Иванов. И двамата са в ролите на бизнесмени, чиито връзки с подземния свят са подчертано „дебели“. Общо 700 актьори са се разписали досега в „Под прикритие“, а заради огромния интерес припомняме в едри щрихи сюжета - за най-нетърпеливите от новите генерации киномани, които са слушали достатъчно за Джаро, Куката и компания.

Първият сезон стартира на 12 септември от 22 часа по БНТ1

Мартин, момче от Люлин без майка, лъже и краде от малък под вещото ръководство на баща си, макар че ненавижда престъпниците. Когато попада при инспектор Попов, опитният полицай се заема да го превърне в тайно ченге и да го внедри в подземните групировки на едрия предприемач Петър Туджаров-Джаро, бивш офицер от МВР. Мартин обаче

губи ума си по най-неподходящата жена,

Съни, любовницата на Джаро, и това силно усложнява ситуацията. Точно когато е сигурен, че печели доверието на мафиотите, се оказва, че истинските врагове са в полицията. На финала на първия сезон Джаро пребива Попов в трамвайно депо и запалва мотрисата. Отнякъде се появява Мартин, който успява да спаси своя ментор. В кадър влиза и Александър Миронов, който се е върнал от Русия, за да отмъсти на Джаро.

Във втория сезон Мартин е поставен пред избора на чия страна да продължи. Нов силен играч му отправя неочаквано предложение. Скандален взрив е последван от брутално политическо убийство, което обърква плановете на всички. Миронов отвлича Джаро и Попов, за да ги убие, но Мартин се намесва и застрелва похитителя. Съни е убита по поръчка на Джаро, точно преди да свидетелства в съда срещу него. Въпреки това той е осъден за 37 години затвор за организиране на престъпна група, наркотици и фалшиви пари. Мартин е арестуван за убийството на Миронов.

В третия сезон враговете на Мартин стават все повече

и все по-силни. За да предотврати оправдаването на Петър Туджаров, влиза в съюз с другите двама водещи мафиоти – Иво Андонов и Куката. Джаро обаче не се спира пред нови убийства – „поръчва“ журналистка, адвокатка, приятелка на Зорница – дъщерята на Попов. Иво Андонов принуждава Косъма да свидетелства срещу Джаро за трафик на момичета в чужбина. Но той свидетелства срещу Иво и плаща със живота си. Мартин е разкрит, следват гонки и куршуми. На арената излиза Ния Туджарова, дъщерята на Джаро.

Йосиф Шамли и Пламен Манасиев в кадър от филма

В сезон четири Мартин вече е в ГДБОП. Джаро се съюзява с могъщия турски мафиот Фарук. Куката няма какво да губи след смъртта на жена си и сина си и сключва сделка с Мартин. След поредица успешни акции на ГДБОП срещу турската мафия Фарук организира покушение срещу Попов, но вместо него загива дъщеря му Зорница. На погребението се появява Джаро, който иска прошка от Попов и му предлага да се предаде и да съдейства за залавянето на Фарук. Изпаднал в транс от трагедията, Попов убива Джаро. Куката също раздава правосъдие, а Попов влиза в затвора за убийството на Джаро, но преди това е внедрил в мафията на Фарук нов полицай под прикритие.

В петия сезон настава големият хаос в престъпния свят

след смъртта на Джаро. Иво Андонов се опитва да сложи ръка на нарко пазара и вади от затвора своя приятел Куката. Фарук е убит при атентат, но Ерол Метин – ченгето на Попов, се спасява и се връща в България. Мартин вече е шеф на ГДБОП, а Ния Туджарова получава като наследство целия бизнес на баща си – от Турция до Бразилия. Междувременно Мартин е уволнен поради „емоционална лабилност“, а шефът му Бенишев работи за Иво Андонов. Осъзнал, че „цялата държава е на мафията“, Мартин решава да убие Иво. Опитва се да взриви в самолета му, но на летището пристига Ерол и двамата влизат в схватка. В крайна сметка Ерол убива Мартин, за да спаси живота на Ния, която е в самолета с Андонов. След смъртта на Мартин Попов осъзнава, че вече няма какво да губи и поема отново управлението на ГДБОП. Иво разбира, че примката около него се стяга и решава да бяга в Швейцария заедно с Ерол. На границата обаче са пресрещнати от полиция, следват още изстрели.

Както се знае, финалът на сериала, продаден на над 180 локации по света,

е ознаменуван от гибелта на персонажите, изиграни от Михаил Билалов, Ивайло Захариев, Деян Донков, Христо Мутафчиев, Койна Русева, Явор Бахаров, Венцислав Янков, Теодора Духовникова, Христо Петков, Михаил Мутафов, Благовест Благоев, Снежана Макавеева, Дария Симеонова, Борислав Захариев.

Кои от героите наистина остават живи и ги очакваме в шестия сезон? За четирима от тях е сигурно, че отново влизат в интригите - Ния Туджарова, която се прибира в България, за да свидетелства срещу мафията, Куката, който се спасява от полицията, криейки се в бежански лагер, тайното ченге Ерол Метин и инспектор Попов.

Джаро и Иво Андонов със сигурност ще са сред тези, които ще възкръснат в събитията назад във времето - за радост на зрителите, които с нетърпение чакат „Под прикритие“ заради Михаил Билалов и Захари Бахаров. Но не само тях ще видим като по-млади в кадрите от миналото – голямата Цветана Манева също се завръща. Тя е майката на Иво Андонов, убита от бившите му авери. Преди време се смяташе, че Владимир Пенев няма да се появи в продължението, но наскоро съмненията отпаднаха. 2026-а в БНТ ще мине под знака на Пенев – той участва не само в „Под прикритие“, но и в „Мамник“, сюрреалистичния трилър на БНТ отново под режисурата на Виктор Божинов. На терена, естествено, ще е и Бойко Кръстанов, който, преди да се превъплти в Ерол Метин, се среща с полицаи под прикритие. Засега не се чува Александър Сано да е казал „да“, но може изведнъж да се окаже, че и неговият Косъм ще се включи във фабулата с минала дата. Не е тайна за никого, че Ивайло Захариев, вече бившият полеви агент Мартин, заведе дело срещу БНТ за неизплатени авторски права. В следващите 12 епизода ще има много изненади. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев, Димитър Митовски и Слави Ангелов, оператори са Мартин Чичов и Иван Вацов.

Ченгето на Петър Попйорданов в действие

В петте сезона зрителите ще си припомнят и майсторството на няколко отлични актьори, които напуснаха без време земната сцена.

Чочо Попйорданов се вихри като ченге без правила,

неуправляем беше и в живота. До него в полицията е Йосиф Шамли, с когото бяха добри приятели и в Народния театър. Стефан Илиев е в традиционното си амплоа на задкулисен манипулатор – в случая генерал от службите. Стефан Щерев-Чечо е Мазния, съдружник на Джаро, Иво и турски мафиоти. Николай Ишков, който приживе съчетаваше изкуството със спортния мениджмънт, и в „Под прикритие“ е футболен бос.

