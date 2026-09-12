Дъщерята на Джаро напуска професията: Ще взривя 2026-та
Талантливата актриса Йоанна Темелкова се сбогува с публиката след 17 години игра
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Талантливата актриса Йоанна Темелкова се сбогува с публиката след 17 години игра
Съдбата на Иво Андонов от "Под прикритие" взриви мрежата
Фенове на сериала в Пловдив пожелаха да видят Ивайло Захариев като лошия Няма нищо по-хубаво от трансформациите в киното - клишето настоява лошият да...
Джаро и компания продължават да жънат световна слава. Четвъртият сезон на "Под прикритие", крими сагата на БНТ, е селектиран в най-престижния конкурс...
Актьорите се снимаха за плаката на спектакъла "Агенти"
София. Най-оплакваният мафиот в държавата Джаро ще възкръсне, но не в "Под прикритие", а в нова театрална постановка. Феновете на Михаил Билалов ще мо...
Михаил Билалов е актьорът, на когото дължим първия отлично изигран мафиот в най-новото тв кино. Смъртта покоси Джаро, разочарованието - феновете, коит...
Плюят сценаристите, които убиха култовия злодей
Каня ви на този епизод, написа Билалов във Фейсбук
Братята Бахарови ще се сдушат в неделя
София. Интересни екшън комбинации ще има и в шестия епизод от четвъртия сезон на "Под прикритие". В понеделник в нета изтече неговият трейлър. Нов гер...
Куката хвърля кръста и става трета сила
Надявам се героят ми да не доживее внучета, казва актьорът Михаил Билалов
Явор Бахаров е лош в "Под прикритие"
София. Четвъртият сезон на "Под прикритие" тръгва в началото на януари 2014 година, съобщиха от БНТ.Сериалът е с нова визия, а екипът на култовото кри...
Рапърът играе убиец в "Корпус за бързо реагиране 2" и пуска нов клип
Актьорите от сериала си качиха анимацията "Българ: Под прикритие" в профилите
Нови герои в "Под прикритие" радват феновете на сериала на жълтите павета
Екшънът от "Под прикритие" се пренася на "Солунска"
Актрисата от театър "София" играе дъщерята на Джаро в новия сезон на "Под прикритие"