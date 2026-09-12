Всичко за Джаро

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Марто става новият Джаро

Марто става новият Джаро

Фенове на сериала в Пловдив пожелаха да видят Ивайло Захариев като лошия Няма нищо по-хубаво от трансформациите в киното - клишето настоява лошият да...

15 септември | 22:05
0 коментара
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Джаро - баш майсторът, в цифри

Джаро - баш майсторът, в цифри

Михаил Билалов е актьорът, на когото дължим първия отлично изигран мафиот в най-новото тв кино. Смъртта покоси Джаро, разочарованието - феновете, коит...

04 април | 20:45
0 коментара
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Джаро поръчва Иво на Куката

Джаро поръчва Иво на Куката

София. Интересни екшън комбинации ще има и в шестия епизод от четвъртия сезон на "Под прикритие". В понеделник в нета изтече неговият трейлър. Нов гер...

17 февруари | 20:05
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