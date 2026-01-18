Любопитно

Темелкова напусна актьорството и замина за...

Тя сбъдна мечта на детето си

18 яну 26 | 13:11
Агенция Стандарт

Йоанна Темелкова, която се оттегли от актьорството навръх Нова година, сбъдна футболна мечта на детето си, като го заведе на мач на „Манчестър Юнайтед" на легендарния стадион „Олд Трафорд".

В социалните мрежи Темелкова публикува видео от трибуните, на което момчето ѝ е видимо развълнувано – радва се, пляска и не крие емоциите си, облечено в екипа на „червените дяволи" и с шалче на отбора.

„Манчестър е червен", написа актрисата към кадрите, ясно показвайки семейната привързаност към английския гранд.

