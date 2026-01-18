Темелкова напусна актьорството и замина за...

Йоанна Темелкова, която се оттегли от актьорството навръх Нова година, сбъдна футболна мечта на детето си, като го заведе на мач на „Манчестър Юнайтед" на легендарния стадион „Олд Трафорд".

В социалните мрежи Темелкова публикува видео от трибуните, на което момчето ѝ е видимо развълнувано – радва се, пляска и не крие емоциите си, облечено в екипа на „червените дяволи" и с шалче на отбора.

„Манчестър е червен", написа актрисата към кадрите, ясно показвайки семейната привързаност към английския гранд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com