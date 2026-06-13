PSS с три песни в три категории за наградите на БГ радио
Гласуването продължава Младите рокаджии от PSS участват в годишните музикални награди на БГ радио 2015 с три от най-новите си песни: „Краят на дъжда"...
Следете всички новини, анализи и коментари за Песен На Годината. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гласуването продължава Младите рокаджии от PSS участват в годишните музикални награди на БГ радио 2015 с три от най-новите си песни: „Краят на дъжда"...