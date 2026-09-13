Всичко за Пастир

Следете всички новини, анализи и коментари за Пастир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Крими Моят град
Пастир изчезна под снега

Пастир изчезна под снега

Пастир от плевенското село Беглеж стана обект за издирване от полицията, след като бе обявен за изчезнал в неделя. 59-годишният Цочо Димитров Цочев не...

18 януари | 17:07
0 коментара
4455
Разярен бик уби пастир?

Разярен бик уби пастир?

Нелепа трагедия се разигра край Разлог, където побеснял бик нападна и уби пазач на животни. Поне това е първоначалната версия на разследващите. За инц...

21 декември | 15:51
0 коментара
11193
Бик рани тежко пастир

Бик рани тежко пастир

Бик нападна и контузи тежко пастир в село край Сандански. Сигнал за инцидента е подаден към 16.30 ч. в неделя от село Калиманци, съобщи БГНЕС. Разярен...

10 май | 17:25
0 коментара
5484
Разгневен бивол уби пастир

Разгневен бивол уби пастир

Плевен. Разгневен бивол уби 52-годишния пастир Марин Иванов в плевенското с. Ореховица. Загиналият наглеждал стадо с още десетина биволици на местния...

19 юни | 12:05
0 коментара
6411
Пастир наби кмет в Загорци

Пастир наби кмет в Загорци

Сливен. 18-годишен пастир наби кмета на новозагорското село Загорци. Мъжът има причинена лека телесна повреда. Момчето му е нанесло няколко удара, съо...

29 август | 11:28
0 коментара
5815