Отвориха първата Академия за овчари. Ето какво учат
Нито един от кандидатите не е скъсан на летния курс
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Нито един от кандидатите не е скъсан на летния курс
Част от стадото му кози влезли в двора на съсед
Пастир от плевенското село Беглеж стана обект за издирване от полицията, след като бе обявен за изчезнал в неделя. 59-годишният Цочо Димитров Цочев не...
Нелепа трагедия се разигра край Разлог, където побеснял бик нападна и уби пазач на животни. Поне това е първоначалната версия на разследващите. За инц...
Забранява се придвижването на животни с неясен произход и здравен статус. Това гласят промени в Закона ветеринарномедицинската дейност, които прие Мин...
Здравко 40 години играл с печелившите числа, скриха го при сестра му в Италия Рано или късно късметът отива там, където го търсят упорито и с надежда...
Патриарх Неофит изведе Църквата от ерата на мълчанието С "Достоен!" посрещаха на 24 февруари 2013 г. Негово светейшество Неофит при излизането му от...
Нелепо загина 80-годишен пастир от симитлийското село Черниче, който бе пометен от влак, пътуващ от Солун за София. Трагичният инцидент е станал в рай...
Бик нападна и контузи тежко пастир в село край Сандански. Сигнал за инцидента е подаден към 16.30 ч. в неделя от село Калиманци, съобщи БГНЕС. Разярен...
Пастир се е натъкнал на полуразложен труп на мъж в землището на борованското село Нивянин, Врачанско, и е съобщил в полицията. След аутопсията е стан...
Пастир откри кюлче самородно злато в Китай. Находката, която тежи 7,85 кг., е намерена в префектура Алтай на региона Синцзян. Стойността на открития...
Благоевград. Полицията разследва смърт на пастир в землището на петричкото село Рибник. Мъжът е намерен мъртъв в четвъртък сутринта от животновъда Дел...
Кърджали. За нанесена телесна повреда 17-годишен е настанен в стаята за малолетни и непълнолетни в управлението в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърд...
Плевен. Разгневен бивол уби 52-годишния пастир Марин Иванов в плевенското с. Ореховица. Загиналият наглеждал стадо с още десетина биволици на местния...
Велико Търново. 63-годишен пастир от село Орловец е набит от непознат, защото пасял крави в чужда нива, съобщиха от Областната дирекция на МВР в стара...
Карлово. Разярен пръч е нападнал и умъртвил 69-годишния пастир Евтим Илиев в петричкото село Коларово. Животното, за което се грижел козарят, го убил...
Благоевград. Досъдебно призводство по чл.115 от НК е образувано за смъртта на 69-годишния Евтим, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР – Благоевград. В по...
Благоевград. Късно в четвъртък пастирът Евтим И. е бил погребан в гробищния парк на петричкото село Коларово. Това съобщи днес кметът на селището Атан...
Сливен. 18-годишен пастир наби кмета на новозагорското село Загорци. Мъжът има причинена лека телесна повреда. Момчето му е нанесло няколко удара, съо...
Кърджали. Трупът на 39-годишен мъж е открит около 17.30 ч. в събота в землището на крумовградското село Стражец, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Мъж...