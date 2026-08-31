Неочаквана раздяла в Левски

Шампионът на България Левски изненадващо се раздели със защитника Стипе Вуликич. Хърватинът ще продължи кариерата си под наем в Септември до края на 2026 г., а ходът на „сините“ най-вероятно освобождава място за привличането на нов чуждестранен футболист.

Левски официално обяви, че преотстъпва Стипе Вуликич на Септември. Договорът между двата клуба е за наем до края на 2026 година.

Раздялата идва в интересен момент за селекцията на „Герена“. В състава на Хулио Веласкес вече има 20 чуждестранни футболисти – максималният брой, който може да бъде картотекиран за вътрешното първенство. Именно Вуликич беше сочен през последните дни като основен кандидат за временно напускане.

Така преотстъпването на хърватския защитник най-вероятно е свързано и с желанието на Левски да освободи място за нов чужденец. „Сините“ продължават да работят по селекцията и този ход отваря възможност за още един входящ трансфер.

Вуликич е роден на 23 януари 2001 година и има 5 официални мача за представителния тим на Левски.

Защитникът дебютира със синия екип на 9 март 2026 г. при победата с 1:0 над Локомотив (Пловдив) на стадион „Георги Аспарухов“.

Хърватинът получи контузия в края на миналия сезон и оттогава не е играл, като в последните седмици е във финалната фаза на възстановяването си. Преминаването в Септември би трябвало да му даде възможност да получава повече игрови минути.

„ПФК Левски пожелава на Стипе Вуликич здраве и успехи в новото предизвикателство“, написаха от клуба.