Ливърпул с уникална победа над Бърнли

Ливърпул запази 100-процентовия си актив от началото на сезона във Висшата лига, след като победи Бърнли с 1:0 като гост в мач от четвъртия кръг. Единственият гол в срещата отбеляза Мохамед Салах от дузпа в 94-ата минута.

Първото по-сериозна опасност в мача дойде в 8-ата минута и бе за Бърнли. Домакините откраднаха топката и Джейдън Антъни стреля, но Алисон Бекер спаси.

Четири минути по-късно Ливърпул застраши вратата на "виненочервените" от корнер. Удар на Конате от близко разстояние премина над напречната греда.

В 23-ата минута Милош Керкез падна в наказателното поле, но получи жълт картон за симулалция. 15 минути по-късно унгарският ляв бранител бе заменен от Арне Слот, като на негово място влезе Анди Робъртсън.

Шотландецът можеше веднага да направи разликата. Той стреля точно, но Мартин Дубравка спаси с лекота.

Юго Екитике проби по левия фланг в 41-ата минута и опита удар по земята към левия ъгъл. Опитът му премина покрай страничния стълб.

Четири минути след началото на втората част Райън Гравенберх стреля от воле, но изстрелът му бе неточен. Активната игра на мърсисайдци продължи и в 50-ата минута удар с глава на Конър Брадли премина покрай десния страничен стълб.

Шест минути по-късно Флориан Вирц показа отличната си техника, но опитът му бе неточен. В 60-ата минута Доминик Собослай отправи удар от дистанция, който Дубравка отрази.

Бърнли продължи да се защитава по перфектен начин и не даваше шанс на "червените" да стигнат до опасни положения.

В 85-ата минута домакините останаха с човек по-малко на терена, след като Лесли Угочукву получи втория си жъл картон за нарушение срещу Флориан Вирц на границата на пеналтерият. Собослай изпълни прекия свободен удар, но опитът му премина над напречната греда.

Жереми Фримпонг се озова на чиста позиция в наказателното поле в третата минута на добавеното време. Ударът на нидерландеца не бе много прецизен и Дубравка изби.

