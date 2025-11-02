Манчестър Сити стигна до второ място във Висшата лига

Eрлинг Холанд вкара нови два гола, за да изведе Манчестър Сити до победа над Борнемут с 3:1 и до второто място в класирането на Висшата лига.

Домакините създадоха по-добрите положения и въпреки че допуснаха изравняване, след това съумяха да стигнат до триумфа, благодарение отново на невероятната си голова машина.

Холанд има 13 гола в 10 мача в първенството, 17 в 13 срещи във всички турнири и общо вече гони 30, ако се добавят и попаденията му за Норвегия за кампанията.

Сити събира 19 точки след успеха, като е на 6 от лидера Арсенал. Черешките са с 18 и едва ли ще направят големи трагедии от поражението точно срещу този съперник, макар че то прекъсна поредицата на отбора от 8 поредни мача без загуба.

Още в първите секунди гол Ели Крупи вкара за южняците, но голът бе в засада. Високата линия на защитата на Борнемут обаче, ги обрече срещу Холанд.

В 17-ата минута норвежецът се измъкна, след като бе намерен от Раян Шерки и не пропусна да вкара. Няколко минути по-късно обаче, Джанлуиджи Донарума не успя да избие топката след корнер и Тайлър Адамс изравни.

Скоро Холанд възстанови равенството, като отново асистенцията бе на Шерки. Този път голмайсторът трябваше да заобиколи вратаря и да отбележи от малък ъгъл, което направи безупречно. Малко по-късно той пропусна да оформи и хеттрика си, след като Петрович го спря.

Гостите стартираха амбицирано след паузата, като Крупи бе много активен. В 60-ата минута обаче, Нико О’Райли се включи отляво, Фил Фодън го изведе и с отличен удар към далечния ъгъл младокът подпечата победата.

