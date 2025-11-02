Голяма промяна с времето през седмицата

След слънчевия уикенд, началото на новата седмица се очаква промяна в синоптичната обстановка.

В понеделник преди обяд в планините и планинските райони ще преобладава слънчево време, с почти тихо време и слаб югозападен вятър. В низините и котловините сутрин отново ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Късно след обяд от северозапад ще започне постепенно увеличение на облачността, а в часовете преди полунощ на места в Западна България, а в сутрешните часове и над Северна Централна България се очакват валежи от дъжд. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили. Минималните температури ще са между 5° и 12°, а дневните – между 15° и 22°.

През деня във вторник времето ще бъде по-облачно, като валежи ще обхванат източните райони. Северозападният вятър ще остане умерен, а температурите ще се понижат чувствително. След обяд от запад над западните райони облачността ще се разкъсва.

В сряда и четвъртък валежите в страната постепенно ще спира, най-късно в Източна България, а облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще са между 4° и 8°, а максималните ще достигат 10°–15°.

В петък и през уикенда, от североизток, над крайните северозападни и източни райони ще започнат валежи от дъжд, до вечерта ще обхванат и централните райони от нашата страна. По-интензивни ще са валежите по Южното Черноморие и Предбалкана. През деня в събота валежите ще спират, но времето ще е мъгливо. Към края на съботния ден, от югозапад ще започнат нови валежи от дъжд и в неделя ще предимно облачно и дъждовно, в почти цялата страна. Без валежи ще са крайните северозападни райони. Минималните температури ще са между 4° и 7°, а максималните ще достигат 12°–17°, прогнозират от "Метео Балканс".

