Венци Стефанов с тежки думи за скандала в Пловдив

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изнесе дълга и емоционална пресконференция, в която засегна както ситуацията в клуба, така и по-широките проблеми в българския футбол и обществото.

Стефанов коментира теми като възпитанието на младите, поведението на феновете, състоянието на футболната инфраструктура и ролята на държавата. Той призова за персонални глоби и по-строги мерки срещу агресията по стадионите:

"Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде. Полицията трябва да отговаря за реда вътре, не отвън. Идват напушени, надрусани, бабаити - не за футбол, а за бой"

Босът на "белите" не подмина и актуалния скандал около прекратеното пловдивско дерби, като заяви, че според него мачът трябва да се доиграе без публика, а двата отбора да останат без точки:

"Ако питаш мен, трябва и двата отбора да останат без точки. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се доиграе без публика".

В типичния си стил Стефанов засегна и теми извън футбола, като остро разкритикува подражанието на чужди празници и липсата на дисциплина в обществото:

"Нашите деца празнуват Хелоуин, а не Деня на народните будители. Как няма да има изцепки по стадионите, щом се толерира това? Искам децата ни да живеят спокойно и да има ред".

Президентът на Славия завърши с призив за повече труд, отговорност и ред - както в спорта, така и извън него.

