Феновете на Левски удариха в земята тези на ЦСКА

Сектор „А“ е напълно разпродаден за мача с ЦСКА и ще грее в синьо. Феновете на Левски изригнаха и само за броени минути успяха да изкупят местата в Сектор "А" на стадион "Васил Левски".

Вечното дерби е идния уикенд - 8 ноември от 15.00 часа.

Вчера и двата столични гранда започната продажбата на билетите за големия мач, като цените са по 30 лева за двата централни сектора и по 20 за трибуните зад вратите.

В момента не се предлагат пропуски за трибуната под козирката на Националния стадион „Васил Левски“.

Данните от продажбите на билетите за момента сочат, че именно левскарите са по-активни в купуването на билети. Те са запълнили и почти половината от сектор „Б“.

